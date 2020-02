Le Borussia Dortmund est irrésistible en ce début d'année. Pour la troisième fois consécutive, les coéquipiers d'Axel Witsel, titulaire et buteur, et de Thorgan Hazard, monté au jeu à la 71e, se sont imposés après avoir inscrit cinq buts. Cette performance, marquée encore du sceau du prodige norvégien Erving Haaland, auteur d'un doublé, a été réalisée à domicile cette fois samedi face à l'Union Berlin (5-0). Les pensionnaires du Signal Iduna Park en profitent pour grimper à la troisième place du classement. Après 20 journées, Dortmund (39 pts) se trouve à trois unités du Bayern Munich (42 pts) qui, de son côté, s'est hissé en tête en battant 1-3 Mayence en attendant le choc plus tard en début de soirée (18h30) entre le RB Leipzig (2e, 40 pts) et le Borussia Mönchengladbach (4e, 38 pts).Arrivé lors du mercato hivernal à Dortmund, le Norvégien Erling Haaland, 19 ans, est devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga a inscrire 7 buts lors de ses trois premières rencontres. Samedi face à l'Union Berlin, Jadon Sancho a également battu un record de précocité en ouvrant le score à la treizième minute de jeu. L'attaquant anglais est, en effet, devenu le plus jeune joueur du championnat d'Allemagne à dépasser la barre des 25 buts, à seulement 19 ans. Haaland, qui pourrait très vite le dépasser s'il continue sur sa lancée, a ensuite doublé la mise cinq minutes plus tard. En seconde période, Marco Reus a inscrit un troisième but en faveur de Dortmund sur penalty à la 68e. Deux minutes plus tard, Axel Witsel, bien servi dans le rectangle, a également participé à la fête. Haaland, de nouveau, a ensuite fixé le score à 5-0 à la 76e avant de sortir dans la foulée sous l'ovation du public local. (Belga)