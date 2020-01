Une information judiciaire concernant Joëlle Milquet est ouverte depuis le premier trimestre 2018 au parquet de Bruxelles, a indiqué ce dernier, jeudi soir, confirmant ainsi une information du Vif/L'Express. Cette information judiciaire vise "des faits qualifiés de menaces verbales ou écrites avec ordre ou condition, de harcèlement, et d'utilisation, à des fins délictueuses, de renseignements obtenus dans le cadre de l'accès à un dossier d'instruction", précise le parquet, se refusant à davantage de commentaires, dans l'intérêt de l'enquête.Cette nouvelle enquête est liée, selon Le Vif/L'Express, à l'instruction qui est toujours en cours au parquet général de Bruxelles concernant Joëlle Milquet. Pour rappel, l'ancienne présidente du cdH est soupçonnée d'avoir engagé en 2014 des collaborateurs dans son cabinet, lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur et vice-Première ministre, lesquels auraient été affectés en réalité à la campagne électorale de Joëlle Milquet. En 2015, celle-ci avait été inculpée et contrainte à démissionner de son poste de ministre de l'Education à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Joëlle Milquet est désormais inquiétée aussi pour subordination de témoins. Elle aurait fait pression sur plusieurs de ses ex-collaborateurs entendus par la justice dans le cadre de l'instruction du parquet général. Mais l'intéressée conteste, selon l'hebdomadaire. L'enquête semble avoir véritablement commencé vers la fin de 2019, avec l'audition de plusieurs personnes, précise encore Le Vif/L'Express. (Belga)