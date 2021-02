Vainqueur dimanche de son neuvième Open d'Australie, son 18e sacre en Grand Chelem, Novak Djokovic occupe logiquement la première place du classement ATP publié lundi. Finaliste, le Russe Daniil Medvedev a grimpé sur le podium alors que David Goffin est lui toujours 15e.Le Serbe de 33 ans est également assuré de passer une 311e semaine dans le fauteuil de N.1 et ainsi battre, au classement du 8 mars, le record de Roger Federer (310). Avec 12.030 points, Djokovic devance largement l'Espagnol Rafael Nadal (9850). Daniil Medvedev, battu en finale, grimpe d'une place pour atteindre le podium et ainsi obtenir son meilleur classement en carrière (9735). Le top 5 est complété par l'Autrichien Dominic Thiem et le Suisse Roger Federer. Dans le top 20, le Bulgare Grigor Dimitrov a fait un bond de 4 places et pointe désormais au 17e rang grâce à un quart de finale aux antipodes. Le Canadien Denis Shapovalov a lui profité de la défaite au premier tour de Gaël Monfils pour ravir la 11e place au Français. La progression la plus significative dans le top 100 est évidemment à mettre à l'actif d'Aslan Karatsev, véritable surprise du tournoi. Demi-finaliste pour son premier tableau final en Grand Chelem, le Russe a gagné la bagatelle de 72 places et occupe le 42e rang. Côté belge, David Goffin occupe toujours, malgré sa défaite au premier tour à Melbourne Park, la 15e place. Kimmer Coppejans est lui désormais 182e (-4) alors que Ruben Bemelmans a gagné 34 places après sa victoire au Challenger de Cherbourg, remontant au 198e rang. (Belga)