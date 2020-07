Les nuages encombreront encore le ciel du nord du pays ce jeudi après-midi, alors que la moitié sud bénéficiera d'éclaircies et d'un temps généralement sec, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le thermomètre affichera 18 degrés à la Côte, 23 degrés dans le centre et jusqu'à 26 degrés en Lorraine belge, sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud-ouest à ouest.Pendant la nuit, les nuages s'accumuleront de nouveau à partir du nord-ouest. En seconde partie de nuit, quelques faibles pluies se propageront d'ouest en est. Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest à ouest, virant au secteur nord-ouest au littoral. Vendredi, la journée débutera sous une épaisse couche de nuages avec encore quelques faibles précipitations. Ensuite, le temps devrait devenir sec et le ciel offrir de belles éclaircies. Les températures oscilleront entre 16 et 21 degrés, en prélude à un week-end plus doux et ensoleillé. (Belga)