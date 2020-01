La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne vendredi s'effectuera sous un ciel très nuageux et de la bruine ou du crachin par intermittence, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera par contre plutôt doux, les maxima oscillant entre 7 et 12 degrés, sous un vent de sud-ouest généralement modéré à fort au littoral. Des rafales pourront atteindre 55 km/h.En soirée et durant la nuit, les nuages continueront de faire bloc et de faibles pluies ou bruines ne sont pas à exclure, qui s'intensifieront depuis le sud-ouest. Les minima atteindront 7 degrés dans les Hautes Fagnes à 11 degrés à l'ouest, avec un vent toujours soutenu. Les éclaircies ne seront pas non plus de la partie samedi. Le temps sera très nuageux avec de la pluie au programme puis il sera variable. Des averses pourraient survenir à partir de l'ouest l'après-midi. Du côté du mercure, ce sera toujours très doux: 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent soufflera encore et toujours, avec des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 60 km/h. "It's raining cats and dogs" ("Il pleut des cordes" en anglais, NDLR), pourront dire les Belges dimanche matin, alors que le pays sera traversé depuis le sud-ouest par une zone de pluie active, suivie par un temps variable plus tard dans la journée. Il fera également venteux, des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h. Le thermomètre affichera jusqu'à 13 degrés. (Belga)