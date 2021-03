Nuages et éclaircies se partageront le ciel vendredi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM), et le temps restera sec sur l'ensemble des régions. En fin de journée, quelques flocons de neige ou quelques gouttes de pluie seront possibles sur le nord-est. Les maxima se situeront entre 0°C en Hautes-Fagnes et 8°C ou 9°C en plaine. Le vent de nord-est sera généralement modéré à parfois assez fort de nord-est, puis progressivement de nord-nord-est.En soirée et durant la nuit, le temps deviendra peu à parfois partiellement nuageux. La nuit sera froide avec des minima compris autour de -10° et -4° en Ardenne (parfois moins dans les vallées ardennaises), -2°C ou -4°C dans le centre, 0°C ou -2°C dans l'ouest et -1°C ou +2°C le long de la mer. Il y aura un risque local de nuages bas, de brume ou de brouillard (givrant) en fin de nuit. Samedi, après dissipation de la grisaille matinale, il fera souvent ensoleillé. Ensuite, la nébulosité deviendra progressivement abondante depuis le nord du pays. Sur le sud, les éclaircies persisteront une grande partie de la journée. Les maxima se situeront entre 1°C en Hautes-Fagnes et 8°C ou 9°C sur le sud-ouest. Dimanche, le ciel sera très nuageux avec parfois de faibles pluies ou bruines. Ensuite, le temps deviendra progressivement sec en plaine, mais le ciel restera généralement gris. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes-Fagnes et 8°C ou 9°C sur le centre et l'extrême sud du pays. (Belga)