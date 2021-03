Nuages et pluies de retour ce jeudi

Le ciel sera très nuageux jeudi avec des périodes de pluie ou des averses parfois assez fortes, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Un coup de tonnerre est également possible, surtout sur le sud du pays. Les éclaircies seront rares. Les maxima varieront entre 6°C et 8°C dans le nord du pays, et entre 8°C et 10°C dans le sud. Le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite modéré de secteur nord.Jeudi soir et la nuit prochaine, la nébulosité restera assez abondante avec encore quelques précipitations sur le sud-est du pays. Quelques flocons ne sont pas exclus en Ardenne. En fin de nuit, quelques éclaircies feront leur retour à partir du nord du pays. Les minima varieront entre 0°C et -2°C en Ardenne et entre 1°C et 3°C dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de secteur nord. A partir de vendredi, il fera sensiblement plus froid mais généralement sec avec des gelées nocturnes assez répandues. (Belga)

