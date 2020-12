Le ciel sera empli de nuages vendredi après-midi et la pluie tombera sur toute la Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les hauteurs de l'Ardenne seront encore temporairement enneigées mais les précipitations finiront par se transformer en pluie. Des éclaircies pourraient survenir sur l'ouest, qui restera toutefois sous le coup d'un risque d'averses. Les températures seront comprises entre 0 ou 1°C en Hautes Fagnes et 8°C à la mer.Malgré quelques éclaircies, le ciel restera nuageux et pluvieux vendredi soir et pendant la nuit. De la brume et du brouillard pourraient se former, notamment en Ardenne. Les minima oscilleront entre 0 et 7°C. De lourds nuages porteurs d'averses menaceront le ciel samedi. Nuages bas, brumes et brouillards pourraient réduire la visibilité en Ardenne, pendant une bonne partie de la journée, prévient l'IRM. Le thermomètre affichera 3°C sur les hauteurs ardennaises et 9°C au littoral. Dimanche s'annonce plus sec, avec des éclaircies prévues en plaine dans un premier temps. Mais la nébulosité reviendra vite depuis l'ouest et les premières pluies s'abattront en fin d'après-midi. Il fera entre 4 et 8°C. Les nuages resteront ancrés dans le ciel belge lundi et mardi, avec des températures douces, dépassant parfois les 10°C. (Belga)