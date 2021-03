Nucléaire: prochaine résolution contre l'Iran à l'AIEA, Macron demande "des gestes clairs"

Paris a annoncé que les Européens allaient présenter une résolution à l'AIEA condamnant la décision de l'Iran de suspendre certaines inspections de son programme nucléaire, le président français Emmanuel Macron demandant au président iranien Hassan Rohani "des gestes clairs", "sans attendre" pour respecter ses obligations.La décision iranienne "va nous amener dans les jours qui viennent à émettre une protestation dans le cadre du Conseil des gouverneurs" de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Le chef de la diplomatie française a ainsi confirmé une information de sources diplomatiques selon lesquelles l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, les trois pays européens parties à l'accord de Vienne, ont l'intention de soumettre vendredi au vote du Conseil des gouverneurs un texte appelant l'Iran à "reprendre immédiatement" l'ensemble du programme d'inspections prévu par cet accord. L'Iran a pour sa part adressé une nouvelle mise en garde mardi contre la possible adoption d'une telle résolution. A un moment où Téhéran et la communauté internationale cherchent à sauver l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 à Vienne, le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabii, a prévenu que l'adoption d'une telle résolution risquait de rendre vains ces efforts. Mais il a réaffirmé l'attachement de l'exécutif iranien à une solution concertée. Ce sujet n'a pas été évoqué dans l'entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Hassan Rohani, a dit l'Elysée. Mais Emmanuel Macron a demandé à son homologue iranien que "des gestes clairs soient faits sans attendre par l'Iran, afin que le dialogue reprenne avec l'ensemble des parties prenantes à l'accord de Vienne" sur le nucléaire iranien. Il a souligné sa "profonde préoccupation" face aux décisions prises par l'Iran "en violation de l'accord" et "la nécessité que l'Iran revienne au respect de ses obligations ainsi qu'à la pleine coopération avec l'AIEA", a ajouté l'Elysée. Il a aussi "rappelé les efforts faits par la France, avec ses partenaires, au cours des dernières années, pour permettre une solution négociée". (Belga)

