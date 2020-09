Rani Rosius a remporté dimanche "à domicile" le 100m de la Nuit de l'Athlétisme à Heusden. La révélation belge de la saison en sprint a réalisé le temps de 11.54 secondes. Eliott Crestan a terminé quatrième du 800m en 1:46.16, un nouveau record personnel.Les conditions de dimanche n'étaient pas idéales pour un 100 mètres : fraîcheur et léger vent contraire. Cependant, Rosius, 20 ans, a confirmé sa forme et décroché la victoire comme vendredi au Mémorial Van Damme. Elle n'a pas approché son record personnel (11.39). A l'inverse, Crestan, 21 ans a abaissé le sien de 68/100es sur le double tour de piste. Ses 1:46.16 le placent au 9e rang des performeurs belges de l'histoire. Dimanche, la victoire a été enlevée par l'Espagnol Saul Ordonez en 1:45.71. Toujours sur 800 mètres, chez les dames, Renée Eykens n'a pas approché de son record personnel (2:00.00) qui date de quatre ans. Elle a fini en 6e position en 2:03.55 derrière l'espoir louvaniste Mirte Fannes, 21 ans, et son nouveau record personnel en 2:03.47. Sur 1500 mètres, Isaac Kimeli est resté plus d'une seconde au-dessus de son record personnel en 3:37.60. Le jour de ses 20 ans, Tim Van de Velde s'est offert en cadeau son meilleur chrono à ce jour en 3:38.15. Sur les haies, victoires belges, mais sans record personnel. Anne Zagré a remporté le 100 mètres haies en 13.33, Michael Obasuyi le 110 mètres haies en 13.68. Le championne d'Europe espoirs, Paulien Couckuyt, a été la plus forte dans le 400 m haies en 56.81 secondes. . (Belga)