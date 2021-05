L'entraîneur portugais Nuno Espirito Santo quittera Wolverhampton à la fin de la saison, a annoncé le club anglais vendredi. Il prendra place une dernière fois sur le banc dimanche lors de la réception de Manchester United.Santo, 47 ans, était arrivé à Wolverhampton en 2017 alors que le club évoluait en Championship, la deuxième division anglaise. Au bout de sa première saison, il permet aux Wolves de remonter en Premier League. La saison suivante, il termine à la septième place et qualifie le club pour l'Europa League où Leander Dendoncker et ses équipiers atteindront les quarts de finale pour la première fois en plus de 50 ans. "Depuis le premier jour, notre objectif était de réaliser un changement positif et pousser le club vers l'avant. Je suis fier de dire que nous l'avons fait chaque jour. Nous avons atteint nos objectifs ensemble avec passion", a réagi le Portugais. "Je veux remercier chaque joueur avec lesquels j'ai travaillé depuis mon arrivée pour leur loyauté, leur implication, leur travail et leur talent. Dimanche sera un jour rempli d'émotion et je suis heureux de voir le public de retour dans le stade pour partager un dernier moment ensemble." (Belga)