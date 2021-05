Onze enfants tués lors d'un déluge en Somalie

Des crues torrentielles dans la capitale somalienne Mogadiscio ont coûté la vie à onze enfants. Une fille et quatre fils d'une même famille ont été emportés dans leur sommeil lorsque leur maison a été happée par les courants, a rapporté vendredi la police locale.Les sept autres enfants sont morts dans l'effondrement de leur maison dans le même quartier du sud de Mogadiscio. De grandes parties de la ville sont actuellement touchées par des pluies diluviennes et des inondations. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Somalie est confrontée à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes en raison du réchauffement climatique, avec à la fois des périodes de sécheresse sévère et des périodes de pluies persistantes. (Belga)

