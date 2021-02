Quatre Belges sont inscrits au programme de l'Open d'Australie de tennis, première épreuve du Grand Chelem de l'année, lundi à Melbourne, ont annoncé les organisateurs samedi. Chez les dames, Kirsten Flipkens, Greet Minnen, Ysaline Bonaventure et Kimmer Coppejans entreront en lice. Kimmer Coppejans aussi dans le tableau masculin.Elise Mertens (WTA 20), qui disputera la finale du Gippsland Trophy dimanche, débutera elle son Grand Chelem mardi tout comme Alison Van Uytvanck (WTA 65) et David Goffin (ATP 14). Lundi, Kirsten Flipkens (WTA 87) sera ainsi opposé à l'Américaine Venus Williams (WTA 80) dans un duel de joueuses expérimentées, 35 ans pour la Belge, 39 ans pour l'aînée des soeurs Williams. Ysaline Bonaventure, (WTA 123), repêchée des qualifications, affrontera la Hongroise Timea Babos (WTA 115), issue des qualifications aussi. Le plus gros morceau du tirage au sort avait été réservé à Greet Minnen puisque son adversaire sera la Tchèque Petra Kvitova (N.9), 9e mondiale, quarts de finaliste l'an dernier et demi-finaliste à Roland Garros. Elle fut finaliste aussi à l'Open d'Australie 2019 et demi-finaliste en 2012. Le détail de l'horaire de lundi sera transmis dimanche. (Belga)