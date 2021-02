Ivan Dodig et Filip Polasek ont remporté le double messieurs de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. Le Croate et le Slovaque, têtes de série N.9, ont pris la mesure de la paire composée de l'Américain Rajeev Ram et du Britannique Joe Salisbury (N.5), s'imposant sur le score de 6-3, 6-4.Dodig et Polasek ont ponctué ce match, disputé sur la Rod Laver Arena, après 1h28 de jeu. A trente-cinq ans, Filip Polasek soulève son premier titre du Grand Chelem alors que c'est le cinquième pour Dodig. Le Croate de 36 ans a remporté Roland-Garros 2015 avec Marcelo Melo en double messieurs ainsi que Roland-Garros (2018, 2019) et Wimbledon (2019) avec Latisha Shan en double mixte. Rajeev Ram et Salisbury étaient tenants du titre à Melbourne Park et Ram s'était imposé la veille dans la finale du double mixte. Un succès aurait permis à la paire de devenir les premiers à conserver leur titre depuis Bob et Mike Bryan, vainqueurs trois fois d'affilée entre 2009 et 2011. Sur le coup de 9h30 heures belges, la finale messieurs verra le N.1 mondial serbe Novak Djokovic défier le Russe Daniil Medvedev (ATP 4) pour un 9e sacre australien, un 18e en Grand Chelem. (Belga)