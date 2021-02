Joachim Gérard s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie de tennis en fauteuil roulant, lundi, à Melbourne. Le Brabançon wallon, 4e joueur mondial, s'est imposé face au Britannique Gordon Reid (ITF 5) en trois sets (4-6; 7-5; 6-3) à l'issue de 2 heures et 50 minutes de jeu.Le Belge défiera en finale un autre Britannique, le joueur Alfie Hewett (ITF 3). Ce dernier a pour sa part battu le même jour le Japonais Shingo Kunieda, N.1 mondial, en 2 sets (6-3; 6-4) et 1h25 de jeu. Joachim Gérard, 32 ans, avait atteint la finale en 2016 à Melbourne, où il a soulevé deux fois le trophée en double. Le triple Paralympien belge de l'année vise toujours un premier sacre en simple en Grand Chelem. Son palmarès comprend notamment quatre titres au Masters (2015, 2016, 2018, 2019), une médaille de bronze aux Jeux de Rio et deux autres victoires en double dans des tournois du Grand Chelem. Jeudi dernier, Gérard avait remporté le tournoi préparatoire à l'Open d'Australie. (Belga)