La joueuse de tennis belge Kirsten Flipkens (WTA 24 en double) n'est pas parvenue à s'imposer au deuxième tour des doubles de l'Australian Open, samedi à Melbourne. Elle et sa coéquipière, l'Américaine Taylor Townsend (WTA 80), se sont inclinées 3-6, 6-1, 6-3 face au duo tchèque composé de Barbora Krej¿íková (WTA 13) et Katerina Siniakova (WTA 10).La paire belgo-américaine n'est pas parvenue à vaincre les Tchèques, têtes de série N.4 du tableau et qui comptent deux victoires en Grand Chelem ensemble, à Roland-Garros et Wimbledon en 2018. Le match a duré 1h49. Kirsten Flipkens doit encore jouer en double mixte aux côtés de l'Autrichien Jurgen Melzer, samedi. En simple, Kirsten Flipkens (WTA 81), 34 ans, n'est pas parvenue à se qualifier pour le deuxième tour de cette première levée du Grand Chelem. Pour sa 12e participation à Melbourne Park, 'Flipper' s'est inclinée 6-3, 2-6, 7-6 (10/7) devant la Tchèque Karolina Muchova (WTA 22/N.20) après 2h26 de jeu. Plus tard dans la journée de samedi, David Goffin (ATP 11) et Elise Mertens (WTA 17) disputeront leur match du troisième tour du tournoi. Joran Vliegen et Sander Gillé joueront aussi au deuxième tour du double. (Belga)