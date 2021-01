Huit Belges disputeront du 10 au 13 janvier les qualifications de l'Open d'Australie, dont le tirage a été effectué samedi. Ruben Bemelmans, Arthur De Greef et Kimmer Coppejans disputeront les qualifications du simple messieurs délocalisées à Doha au Qatar, tandis que Greet Minnen, Ysaline Bonaventure, Marie Benoit, Lara Salden et Maryna Zanevska sont engagées en qualifications du simple dames, déplacées à à Dubaï aux Émirats arabes unis.Ruben Bemelmans (ATP 225), 32 ans, aura pour premier adversaire l'Australien Andrew Harris (ATP 232), 26 ans. Kimmer Coppejans (ATP 175), 26 ans, a hérité de l'Ukrainien Illya Marchenko (ATP 225), 33 ans, ancien membre du top 50 mondial. Arthur De Greef (ATP 338), 28 ans, débutera pour sa part face à l'Égyptien Mohamed Safwat (ATP 153), tête de série N.31 des qualifications. A noter que s'ils passent tous deux le premier tour, Coppejans et De Greef se retrouveront pour un duel belgo-belge au 2e tour. Chez les dames, Greet Minnen (WTA 110), 23 ans et 3e tête de série du tableau qualificatif, sera opposée à l'Australienne Alexandra Bozovic (WTA 454), 21 ans et bénéficiaire d'une wildcard. Lara Salden (WTA 246), 21 ans, débutera également contre une joueuse australienne invitée, en l'occurrence Olivia Gadecki (WTA 1032), 18 ans. Idem pour Marie Benoit (WTA 237), 25 ans, opposée à Seone Mendez (WTA 277), 21 ans. Maryna Zanevska (WTA 252), 27 ans, entamera son tournoi par un duel face à la Roumaine Laura Ioana Paar (WTA 193), 32 ans. Enfin, Ysaline Bonaventure (WTA 122), 26 ans et 13e tête de série, affrontera la Serbe Natalija Kostic (WTA 191), 26 ans. La crise du coronavirus a forcé les organisateurs du premier tournoi du Grand Chelem de l'année à reculer la date du début de leur épreuve à Melbourne au 8 février alors que les qualifications ont été délocalisées à Doha au Qatar chez les messieurs et à Dubaï aux Émirats arabes unis pour les dames. Il faut franchir trois tours de qualifications (au meilleur des trois sets) pour rejoindre le tableau final. David Goffin (ATP 16), 30 ans, est le seul Belge directement qualifié pour le tableau final du simple messieurs, alors qu'elles sont trois chez les dames: Elise Mertens (WTA 20), 25 ans, Alison Van Uytvanck (WTA 64), 26 ans, et Kirsten Flipkens (WTA 86), 34 ans. La participation de cette dernière est toutefois compromise après la blessure à la cheville de la Campinoise, qui a glissé contre un panneau publicitaire vendredi au tournoi d'Abou Dhabi lors de son match face à l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4), tenante du titre à Melbourne. Kim Clijsters (WTA 1031), 37 ans, a elle renoncé à son invitation. Les joueurs et joueuses devront arriver en Australie à partir du 15 janvier pour observer une période de quarantaine de deux semaines dans une "bulle sanitaire" sécurisée mise en place autour de Melbourne Park, le site du tournoi. Ils devront ainsi séjourner dans des hôtels qui leur seront réservés et ne devront pas rester hors de ces établissement plus de cinq heures par jour pour leurs entraînements. (Belga)