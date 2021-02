Open d'Australie - Ysaline Bonaventure éliminée au 1er tour battue par la Hongroise Timea Babos

Ysaline Bonaventure a été éliminée au 1er tour de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, lundi à Melbourne. La Stavelotaine, 123e joueuse mondiale et repêchée des qualifications, s'est inclinée en deux sets, 7-6; 6-4, à l'issue d'une heure et 33 minutes de jeu face à la Hongroise Timea Babos (WTA 114).Timea Babos affrontera au tour suivant soit l'Américaine Alison Riske (WTA 26), tête de série N.24, soit la Russe Anastasia Potapova (WTA 101). Ysaline Bonaventure a été repêchée des qualifications en tant que "lucky loser", elle qui avait été battue 6-4, 7-5 par la Russe Valeria Savinykh au 3e et dernier tour des qualifications du simple dames, délocalisées à Dubaï en raison de la pandémie de coronavirus. La protégée d'Arthur De Greef participe à son deuxième Open d'Australie après 2019. Elle s'était alors inclinée au premier tour contre l'Américaine Sachia Vickery. C'est la quatrième fois qu'Ysaline Bonaventure se retrouve dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem après l'Open d'Australie 2019 (1er tour), Wimbledon 2019 (1er tour) et l'US Open 2020 (2e tour). (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.