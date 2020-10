Opération en cours pour une lettre suspecte découverte à Ixelles

Une opération est en cours vendredi soir sur l'avenue de la Couronne, entre l'arrêt de bus Auguste Rodin et le pont du Germoir, pour une lettre suspecte, selon une information diffusée en soirée par Sudinfo et confirmée par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere."Il y a intervention des pompiers et de la protection civile", explique Ilse Van de keere. L'opération a commencé en début de soirée, aux alentours de 20h00. Un périmètre de sécurité a été établi et la circulation automobile a été coupée en conséquence. Des analyses sont mises en œuvre. Une enquête est en cours. Il appartiendra au parquet de Bruxelles de communiquer les résultats par la suite, selon la porte-parole de la police. (Belga)

