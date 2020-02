Le film sud-coréen "Parasite" a été sacré dimanche meilleur film aux Oscars, un énorme coup de théâtre alors que "1917" de Sam Mendes était favori.En s'imposant dans la catégorie reine, le film a parachevé une soirée historique, en cumulant les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur (Bong Joon-ho), du meilleur film international et du meilleur scénario original. Encensé par la critique et déjà Palme d'or au festival de Cannes, "Parasite", un hybride entre thriller, comédie familiale et satire corrosive sur les inégalités sociales, est le premier film coréen à être primé aux Oscars. "Quand vous aurez surmonté la barrière des deux centimètres de sous-titres, vous découvrirez des films étonnants", avait lancé avec humour Bong Joon-ho en recevant un Golden Globe le mois dernier. (Belga)