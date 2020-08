La gare d'Ostende restera ouverte mais le nombre de personnes arrivant en train sera strictement surveillé, indique dimanche le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld). L'intention est de limiter à 10.000 le nombre de touristes d'un jour qui rejoignent la Côte via le réseau ferroviaire.Dans un premier temps, la cellule de sécurité de la ville d'Ostende avait décidé de fermer la gare à partir de 11 heures, avant de revenir sur sa décision étant donné que celles de Blankenberge et Knokke restent accessibles. Samedi soir, le bourgmestre avait appelé la SNCB à annuler tous les trains supplémentaires à destination d'Ostende et à limiter la capacité des autres. La compagnie ferroviaire lui a assuré que les trains vers Ostende se limiteront à une occupation de 80%, ajoute-t-il. A l'aide d'experts dans le domaine du contrôle des foules ("crowd control"), les autorités communales comptent également surveiller le nombre de personnes arrivant à Ostende en train. L'intention est de ne pas dépasser les 10.000 touristes d'un jour. Un système d'enregistrement est par ailleurs toujours en place pour les trois plages les plus fréquentées. (Belga)