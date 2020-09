Ottignies: Véronique Pironet remplacera Justine Mathei comme conseillère communale Ecolo

La plus jeune conseillère communale Ecolo à Ottignies-Louvain-La-Neuve, Justine Mathei, cèdera sa place à Véronique Pironet lors du prochain conseil communal mardi, annonce la section locale du parti dimanche soir.Justine Mathei, qui vient d'être diplômée, quitte la commune pour déménager à Bruxelles où elle compte y poursuivre "son engagement écologique et social dans de nouveaux projets". Elle sera remplacée par Véronique Pironet, mère de famille à la tête d'une asbl bruxelloise et intervenante indépendante en Ressources Humaines pour des organisations, annonce la section locale du parti écologiste. Il s'agit de son premier engagement politique. (Belga)

