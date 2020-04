Les magasins de bricolage et les jardineries peuvent ouvrir leurs portes dès samedi. Comeos, la fédération belge du commerce et des services, lance un appel aux clients: "respectons au maximum les mesures de sécurité".Comeos rappelle que les mesures mises en place dans les supermarchés s'appliquent aux jardineries et magasins de bricolage: garder les distances (1,5m), un client par 10 m2, visite limitée à 30 minutes et déplacement seul. "Nous constatons que ces règles fonctionnent dans les supermarchés. Nous partons du principe que ces règles garantiront également une sécurité maximale dans les magasins. Chacun doit prendre ses responsabilités, tant le client que le commerçant", indique vendredi Dominique Michel, CEO de Comeos. (Belga)