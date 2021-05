Le Japon a ouvert lundi ses premiers centres de vaccination de masse contre le coronavirus, afin d'accélérer sa campagne vaccinaÉtats-Unis lenteur est très critiquée à moins de deux mois désormais des JO de Tokyo (23 juillet-8 août).Les deux centres mis en place à Tokyo et Osaka (ouest), et gérés par les Forces d'auto-défense nippones, seront chargés d'administrer quotidiennement des milliers de doses de vaccins à des personnes âgées de 65 ans et plus. Tout juste 2% des quelque 125 millions d'habitants de l'Archipel ont pour l'heure reçu les deux doses de vaccin, contre 40% aux Etats-Unis ou 15% en France. Les critiques sont de plus en plus fortes face à cette lenteur, expliquée en partie par des règles médicales strictes et des lourdeurs bureaucratiques, alors qu'une partie du pays est sous état d'urgence face à une quatrième vague du Covid-19. Cependant chez les premiers seniors passés lundi par le vaccinodrome de Tokyo, un sentiment de soulagement dominait. "C'est formidable. Je peux retrouver un peu de tranquillité à présent", s'est félicité devant les médias Hideo Ishikiwa, 73 ans, disant se sentir "anxieux et tendu" depuis le début de la pandémie. "Les JO auraient pu avoir lieu plus sereinement si (les autorités, NDLR) avaient fait ça plus tôt et que 80 ou 90% de la population était vaccinée" d'ici l'événement, a déploré Munemitsu Watanabe, 71 ans, se disant toutefois personnellement "soulagé". Quelque 10.000 doses doivent être administrées quotidiennement au vaccinodrome de Tokyo, et 5.000 à Osaka, les deux centres utilisant le vaccin de Moderna, autorisé depuis vendredi par le gouvernement nippon. Celui d'AstraZeneca, également approuvé vendredi, ne sera toutefois pas employé immédiatement en raison de cas rares mais graves de thromboses (caillots sanguins) constatés dans d'autres pays. Le Japon a commencé à administrer en février le vaccin de Pfizer/BioNTech à son personnel médical puis aux personnes de 65 ans et plus, que le gouvernement espère finir de vacciner d'ici fin juillet. La perspective des JO de Tokyo n'a pas influencé le programme de vaccination, a cependant affirmé le gouvernement nippon. Relativement épargné par la pandémie comparé à d'autres pays, avec quelque 12.000 décès officiellement recensés depuis début 2020, le Japon subit cependant une recrudescence des cas de Covid-19 mettant son système médical sous pression. La population est vivement opposée à la tenue des Jeux mais les organisateurs ne cessent de répéter que des mesures antivirus très strictes et l'interdiction de spectateurs venus de l'étranger permettront de les organiser "en toute sécurité". (Belga)