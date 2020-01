La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a défendu mercredi, au forum économique mondial de Davos, le principe d'une taxe carbone aux frontières extérieures de l'Union si la transition vers la neutralité carbone pour 2050 grève la compétitivité des entreprises européennes. Mais elle n'y recourra pas si des conditions équitables sont respectées au niveau mondial, a-t-elle exposé.Dans son Pacte vert, la Commission européenne soutient le principe d'une taxe carbone sur les partenaires commerciaux extérieurs à l'Union. "Ça ne sert à rien de réduire les émissions de gaz à effet de serre chez nous si nous augmentons les importations de CO2 de l'étranger", a exposé Mme Von der Leyen à Davos. "C'est aussi une question de justice pour nos entrepreneurs et nos travailleurs, qui doivent être protégés d'une concurrence déloyale", a-t-elle ajouté en défendant ce "mécanisme d'ajustement carbone aux frontières". "Mais je préfère encourager nos partenaires commerciaux à œuvrer avec nous à des conditions équitables au niveau mondial, ce qui serait au bénéfice de chacun d'entre nous. Si cette tendance mondiale est partagée, alors nous n'aurons pas besoin d'une taxe carbone". L'Allemande a également défendu la coopération internationale contre les nationalismes. "Je ne parle pas d'un président en particulier, d'un pays ou d'un parti. C'est un phénomène mondial influencé par des sentiments personnels liés aux changements de mode de travail, aux craintes pour le bien-être de sa famille ou de son entreprise. Les gens respectent les règles, donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, mais peu importe leurs efforts, ils ont l'impression que le monde évolue plus vite encore", a décrit Mme von der Leyen. Face à cela, dit-elle, "nous avons besoin de redécouvrir la force de la coopération, fondée sur l'équité et le respect mutuel". Elle qualifie ce besoin de "géopolitique des intérêts mutuels". (Belga)