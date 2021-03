Pakistan: un couple renvoyés de l'université après une demande en mariage en public

L'université de Lahore, au Pakistan, a renvoyé deux étudiants qui s'étaient enlacés lors d'une demande en mariage faite sur le campus, après une vidéo de la scène qui s'est répandue cette semaine sur les réseaux sociaux.Dans cette vidéo, une étudiante met un genou à terre et demande en mariage son petit ami; on voit ensuite le couple s'étreindre et tenir un bouquet de fleurs tandis que des passants les félicitent ou filment la scène. Selon l'université de Lahore, le couple a agi "en violation des règles de l'université". Dans un communiqué vendredi, elle ajoute qu'ils ne se sont pas présentés à une réunion disciplinaire et ont été renvoyés pour "sérieuse infraction au code de conduite". Au Pakistan, les démonstrations d'affection en public entre couples, qu'ils soient mariés ou non, sont considérées comme culturellement et religieusement inacceptables. Les deux étudiants renvoyés ont refusé de s'excuser. "Nous n'avons rien fait de mal et nous ne sommes pas désolés pour cela", a tweeté Hadiqa Javaid. "Quelqu'un peut-il expliquer ce que nous avons fait de mal en faisant une demande en mariage publiquement à l'université de Lahore ? ", a renchéri sa fiancée Shehryar Ahmed, ajoutant que d'autres couples d'étudiants avaient fait comme eux par le passé. Ils ont ajouté avoir reçu des menaces sur internet pour leur démonstration d'affection. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.