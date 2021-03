Panama Papers - Échec de l'enquête belge sur les Panama Papers

L'enquête judiciaire au sujet des montages que Dexia avait organisés pendant des années à partir du Luxembourg pour ses clients belges n'a finalement rien donné. Le juge d'instruction bruxellois Michel Claise a trouvé porte close côté luxembourgeois, rapporte samedi L'Echo.L'affaire avait démarré avec des perquisitions effectuées le 5 décembre 2017 au siège de Belfius à Bruxelles, dans la foulée de la divulgation des Panama Papers, rappelle le quotidien économique. Quelques mois plus tôt, la presse avait expliqué comment de l'argent non déclaré de Belges avait été déposé sur des comptes chez Dexia Banque Internationale à Luxembourg (BIL), en le mettant au nom de boîtes postales logées à Panama et aux Iles Vierges britanniques. Dans le cadre de l'enquête, qui portait sur les organisateurs du système, le juge d'instruction bruxellois Michel Claise a demandé aux autorités luxembourgeoises de pouvoir récolter des données auprès de la société luxembourgeoise Experta Corporate Trust Services, une filiale du groupe Dexia régulièrement citée dans les Panama Papers. Le juge s'est finalement heurté à un mur côté luxembourgeois, et ce malgré les accords de coopération conclus avec la Belgique pour faciliter les enquêtes en matière de blanchiment, détaille L'Echo. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.