Le Français Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic) a enlevé la 70e édition de Paris-Chauny (1.1), disputée entre Margny-lès-Compiègne et Chauny dimanche. Le sprinter lorrain s'est imposé devant l'Allemand Alexander Krieger (Alpecin-Fenix) et le Néerlandais Danny van Poppel (Circus - Wanty Gobert). Les Français Jérémy Lecroq (B&B Hotels - Vital Concept) et Arnaud Démare (Groupama - FDJ) complètent le top 5 de cette course disputée en même temps que la course en ligne des Mondiaux d'Imola.Nacer Bouhanni a décroché à 30 ans le 69e succès de sa carrière, le second cette année après le GP d'Isbergues. Il succède à son compatriote Anthony Turgis au palmarès de cette épreuve comptant pour la Coupe de France, dont Bouhanni est le leader avant la dernière manche, Paris-Tours le 11 octobre. (Belga)