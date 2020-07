À l'instar de la région espagnole de Catalogne, le gouvernement des îles Baléares, qui comprend les îles d'Ibiza et de Majorque, a décidé de rendre obligatoire le port du masque buccal dans les lieux publics. Il faudra aussi les porter même quand les distances sociales peuvent être respectées. Mais selon les médias espagnols, le gouvernement régional fait une exception en ce qui concerne les plages, les piscines et les personnes qui pratiquent une activité sportive.En Catalogne, l'obligation générale a débuté ce jeudi. Le Premier ministre catalan Quim Torra a déclaré qu'il est nécessaire de porter les masques buccaux tant qu'il n'y aura pas de vaccin contre le nouveau coronavirus. L'obligation s'impose à tous y compris les enfants de plus de six ans. Cette décision est la conséquence d'une augmentation soudaine du nombre d'infections à l'ouest de Barcelone le week-end dernier. Les médias catalans se demandaient s'il est permis d'aller à la plage sans masque, car le gouvernement régional n'était pas encore clair à ce sujet. Sur l'insistance des journalistes, un haut responsable de la santé a déclaré qu'en Catalogne, il est permis d'aller à la plage sans masque. "Nous devons faire preuve de bon sens, porter un masque buccal quand c'est utile et non pas quand ça ne l'est pas comme nager ou prendre un bain de soleil", a déclaré le coordinateur de la santé publique. (Belga)