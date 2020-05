C'était officiel depuis un peu plus de deux semaines, il n'y aura pas de 31ème édition de la Fête de l'Iris, la fleur-symbole de la Région bruxelloise, célébrée chaque année aux alentours du 8 mai. Le président et le vice-président du parlement régional, Rachid Madrane et Guy Vanhengel, ainsi que le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort ont toutefois tenu s'adresser vendredi aux habitants de la capitale à la fois pour les remercier de leur courage, mais aussi pour les encourager pour la suite face aux défis encore à surmonter.Cette année, pas de réception officielle ni de journée portes ouvertes du Parlement bruxellois initialement qui étaient prévues samedi et dimanche. Dans un message diffusé sur le compte Facebook du parlement régional, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a souligné que les Bruxellois avaient démontré leur capacité à surmonter de graves crises. Il s'est dit convaincu qu'ils le feraient encore à l'avenir. Rachid Madrane a mis en avant les innombrables initiatives citoyennes de solidarité à l'égard des plus faibles. Il a confirmé que le parlement bruxellois poursuivait son travail de contrôle de l'exécutif régional auquel il a accordé des pouvoirs spéciaux. Guy Vanhengel a vanté les mérites de tous ceux qui ont permis à la ville de continuer à fonctionner en ces temps de crise, et en particulier des citoyens actifs dans le secteur des soins. (Belga)