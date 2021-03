Le parquet de Bruxelles a décidé de classer sans suite le dossier ouvert à l'encontre du député européen hongrois József Szájer pour détention de stupéfiants, a déclaré le parquet lundi, confirmant une information de la Dernière Heure. Fin novembre dernier, le député avait été interpellé avec une vingtaine d'autres personnes alors qu'il participait à une fête dans un immeuble du centre-ville de Bruxelles, en contravention avec les mesures de sécurité sanitaire.L'eurodéputé, qui a démissionné suite à cette affaire, a bénéficié d'un non-lieu pour détention de stupéfiants et a été sanctionné d'une amende pour avoir enfreint les "mesures Covid". Le 27 novembre dernier, des équipes de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles avaient fait irruption dans un endroit situé au-dessus d'un bar, rue des Pierres à Bruxelles, où se déroulait une fête avec alcool et stupéfiants mais aussi une partie de débauche sexuelle réunissant plusieurs personnes dont le député européen József Szájer. Celui-ci était alors membre du parti hongrois Fidesz et proche du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. (Belga)