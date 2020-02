Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany, 71 ans, est sorti mercredi peu avant 18H00 de la prison parisienne de la Santé, où il était incarcéré depuis le 13 septembre, a constaté une journaliste de l'AFP.La cour d'appel de Paris a ordonné quelques heures plus tôt sa mise en liberté pour raisons de santé, lors d'une audience en urgence décidée dans la foulée de la fin de son procès en appel pour blanchiment. La cour lui a imposé un contrôle judiciaire léger, sans caution. L'édile des Hauts-de-Seine, aux traits très amaigris, a quitté la prison en voiture et n'a pas fait de déclaration à la presse, se contentant d'un petit salut de la main. "Retour direct à Levallois dès sa sortie, on va passer la soirée tous les deux", a commenté peu avant son épouse, Isabelle Balkany, qui l'attendait devant l'établissement pénitentiaire. Le parquet général a requis contre le couple Balkany des peines de prison ferme et dix ans d'inéligibilité. La cour d'appel rendra sa décision le 22 avril. Les Balkany attendent par ailleurs le 4 mars une décision de cette même cour dans le volet fraude fiscale de ce dossier. (Belga)