Pays-Bas: participation record aux élections, Mark Rutte salue un vote de confiance massif

Le taux de participation aux élections législatives organisées ces lundi, mardi et mercredi aux Pays-Bas s'avère historique, chiffré à 82,6% selon un sondage à la sortie des urnes mené par Ipsos à la demande du média public NOS. Le scrutin a consacré le Premier ministre Mark Rutte, qui s'est félicité d'un "vote de confiance massif".Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est félicité d'un "vote de confiance massif" mercredi après trois jours d'élections législatives dont son parti est sorti vainqueur, d'après les sondages à la sortie des urnes. Son parti le parti libéral VVD reste le premier parti du pays, obtenant 36 sièges, soit trois de plus. "Je note que le résultat de cette élection est que les électeurs des Pays-Bas ont donné à mon parti un vote de confiance massif", a déclaré M. Rutte à des journalistes dans le parlement à La Haye. Les libéraux de gauche de D66, également membres de la coalition gouvernementale, remporteraient une belle victoire avec 27 sièges (+8) et deviendraient ainsi le deuxième parti du pays. Mark Rutte a confirmé que son parti et cette formation de centre gauche entameraient des pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement. Celui-ci "aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire", a souligné le dirigeant. Le PVV (extrême droite), jusqu'à présent le plus grand parti d'opposition, obtient 17 sièges selon le sondage de sortie des urnes, soit une perte de 3 strapontins. Le CDA chrétien-démocrate, également parti au pouvoir, obtient 14 sièges (-5). La Chambre des représentants compte un total de 150 sièges. Avec 82,6% de participation, il s'agit d'un record depuis 1986 quand le taux avait grimpé à 86%. Lors des dernières élections législatives pour la chambre basse en 2017, la participation était de 81,9%. Les élections se sont toutefois déroulées de manière bien différente cette année en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Les personnes de plus de 70 ans pouvaient voter par courrier. Les deux premières journées législatives, les isoloirs étaient ouverts pour les personnes plus vulnérables. (Belga)

