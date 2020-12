TUI annule tous les vols depuis les Pays-Bas, que ce soit vers les destinations ensoleillées ou vers les sports d'hiver, et ce jusqu'à la mi-mars, rapporte De Telegraaf, précisant que la décision est intervenue après une journée entière de délibérations au sein de la direction du tour-opérateur. Rien ne change en Belgique pour l'instant.D'autres compagnies aériennes annulent également leurs vols. Ces annulations concernent à la fois les vols touristiques vers les Îles Canaries et les Antilles. Elles sont passées du jaune (vacances autorisées) à l'orange (pas de voyages non-essentiels) à partir de jeudi, afin de maîtriser plus rapidement le coronavirus aux Pays-Bas. Corendon doit également supprimer des vols en raison du durcissement de la politique gouvernementale. "Si tout est orange, il n'y a pas d'autre option", déclare Steven van der Heijden, dirigeant chez Corendon. Sarah Saucin, porte-parole de TUI Belgique, a précisé jeudi à l'agence Belga que rien ne change dans notre pays pour le moment. "TUI a décidé il y a quelque temps de ne pas proposer de vacances à forfait vers les destinations rouges, mais pour l'instant nous proposons toujours des voyages vers quatre îles Canaries qui sont oranges, par exemple", explique la porte-parole. (Belga)