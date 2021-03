Pékin promet de ne faire "aucun compromis" avant une rencontre avec les Etats-Unis

La Chine a fait part jeudi de "sa ferme détermination" à défendre ses intérêts et prévenu Washington que toute pression serait "inutile", avant une rencontre de haut niveau avec les Etats-Unis en Alaska.Il s'agit de la première rencontre d'importance en tête-à-tête entre les deux premières puissances économiques depuis l'entrée en fonction du président américain Joe Biden. Les entretiens se tiendront à partir de ce jeudi dans la ville d'Anchorage. Le secrétaire d'Etat Antony Blinken et le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale Jake Sullivan échangeront avec le haut responsable chinois Yang Jiechi et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. La rencontre intervient dans un contexte de vives tensions bilatérales entre Pékin et Washington sur plusieurs sujets: Hong Kong, droits de l'Homme, rivalité technologique et espionnage, traitement de la minorité ouïghoure au Xinjiang ou encore commerce. Pékin a assuré jeudi que "tous les sujets seront mis sur la table" mais prévenu de sa détermination à défendre ses intérêts. "La Chine ne fera aucun compromis sur des sujets concernant sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts", a affirmé devant la presse un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Le porte-parole a appelé les Etats-Unis à oeuvrer d'une "façon constructive et sincère" durant le dialogue, tout en admettant qu'une rencontre ne serait "pas suffisante pour régler tous les problèmes". L'administration Biden a assuré ne pas vouloir entrer dans des négociations détaillées et ne pas s'attendre à des annonces immédiates. Aucune déclaration commune à l'issue de la rencontre d'Anchorage n'est d'ailleurs prévue. (Belga)

