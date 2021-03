Pérou: Yonhy Lescano (centre droit), le nouveau favori de la présidentielle

Le candidat de centre droit Yonhy Lescano, au discours conservateur, est en tête des sondages pour l'élection présidentielle au Pérou qui aura lieu le 11 avril, devançant désormais l'ancien joueur de football professionnel George Forsyth.Cet avocat de formation et parlementaire de longue date (2001-2019), qui met en avant ses convictions catholiques, est crédité de 15% des intentions de vote, selon plusieurs sondages des derniers jours. Dans un sondage Ipsos rendu public dimanche, Yonhy Lescano, 62 ans, devance l'ex-footballeur de centre droit George Forsyth (10%), 38 ans, jusque-là en tête dans les enquêtes d'opinion. Suivent, dans une campagne très indécise, le candidat d'extrême droite Rafael Lopez Aliaga (8%), la candidate malheureuse à deux reprises Keiko Fujimori (7%), fille de l'ex-président Alberto Fujimori (1990-2000), et la candidate de gauche Veronika Mendoza (6%). Un autre sondage de l'Institut des études péruviennes diffusé samedi le donne également en tête (13,9%) suivi de M. Lopez Aliaga (9,5%), Mme Fujimori (7,2%), Mme Mendoza (7%) et M. Forsyth (6,8%). Au total, 18 candidats se présentent à l'élection présidentielle pour succéder au chef de l'Etat par intérim Francisco Sagasti. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.