Petra Vlhova a remporté premier slalom de la Coupe du monde de ski alpin 2020-2021, samedi à Levi en Finlande. La Slovaque a devancé l'Américaine Mikaela Shiffrin de 18/100es de seconde. L'Autrichienne Katharina Liensberger a pris la 3e place à 57 centièmes. La détentrice de la Coupe du monde l'Italienne Federica Brignone est sortie dans la 2e manche disputée sous éclairage artificiel. Notre compatriote Kim Vanreusel s'est classée 49e sur 69 concurrentes à l'issue de la première manche qui qualifiait les trente meilleures pour la seconde.Vlhova enlève à 25 ans sa 15e victoire en Coupe du monde et la 9e en slalom. La détentrice du petit globe de la spécialité a confirmé ses deux précédents succès face à Shiffrin en slalom enregistré les 4 et 14 janvier dernier à Zagreb et Flachau. Samedi, elle avait devancé la citoyenne du Colorado de 15/100es sur le premier tracé avant de confirmer sur le second qui avait été dessiné par son entraîneur. Elle a aussi gagné la seconde manche 3/100es devant sa rivale. Mikaela Shiffrin, reine du slalom dont elle est la quadruple championne du monde en titre et détentrice de six globes de la Coupe du monde de la spécialité, retrouvait la compétition après une interruption de 300 jours due d'abord en raison du décès inopiné de son père, suivie de la pandémie de coronavirus puis d'une blessure au dos qui l'a empêchée de prendre part à la première épreuve de la saison le géant de Sölden le 17 octobre dernier en Autriche. Au classement de la Coupe du monde après deux des trente-cinq épreuves prévues cette saison, Vlhova s'empare de la première place. Elle compte 160 points grâce à sa 3e place à Solden. L'Italienne Marta Bassino, lauréate à Sölden et 18e samedi, est 2e avec 113 points et Gisin 3e avec 95 unités. Un second slalom est programmé sur cette même piste de Levi ce dimanche. (Belga)