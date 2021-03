Pétrole: le baril de Brent franchit la barre des 70 dollars

Le cours du Brent a franchi lundi la barre des 70 dollars pour la première fois depuis mai 2019, après l'attaque des installations du géant Aramco en Arabie saoudite et sur fond d'optimisme quant à une reprise économique mondiale.Le baril d'or noir de la mer du Nord gagnait lundi 2,11% à 70,89 dollars. Voilà plusieurs semaines que le cours du Brent est orienté à la hausse. Il y a un mois, il avait dépassé les 60 dollars, pour la première fois depuis plus d'un an, dopé par des perspectives de reprise de la demande de pétrole en raison du redémarrage de l'économie mondiale. Dimanche, des éclats d'obus provenant d'un missile balistique sont tombés près du quartier résidentiel de Saudi Aramco dans la ville de Dahran, où vivent des milliers d'employés de l'entreprise et leurs familles, sans faire de victimes ni de dégâts, selon le ministère saoudien de l'Energie. (Belga)

