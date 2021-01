Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts ont connu une mauvaise 4e et dernière journée dimanche au Championnat d'Abou Dhabi, le tournoi de golf de l'European Tour, doté d'un budget de 8 millions de dollars, qui ouvrait l'année 2021 sur le parcours de golf Eagle dans l'Émirat du golfe persique. L'Anversois a perdu 25 places au classement pour terminer 41e après un ultime parcours vaincu en 75 coups. Le Bruxellois a limité les dégâts avec sa carte de 72 (par), mais a quand même reculé de quatre rangs pour partager la 46e place.Pieters après 8 trous comptait un bogey et trois birdies. La suite fut nettement mois heureuse. Un double bogey au trou N.9 fut encore suivi par trois bogeys consécutifs sur le retour (15, 16, 17) de quoi boucler sa journée par un plus 3 et son tournoi à -3 (285). Colsaerts a terminé à -2 (286), trois birdies compensant trois bogeys. L'Anglais Tyrrell Hatton, leader après le 2e tour, a retrouvé le haut du podium grâce à un ultime score de 66 (-6) et un total de 270 (-18). Il s'impose au final avec quatre coups d'avance sur l'Australien Jason Scrivener (274), qui a gagné cinq places après son score de 66, et cinq sur le Nord-Irlandais Rory McIlroy, leader le matin, qui n'a pu faire mieux que 72 dimanche (275). (Belga)