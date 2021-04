L'épave d'un destroyer de la marine américaine, qui avait sombré durant la Seconde Guerre mondiale et reposait à 6.500 m de fond au large des Philippines, a été atteinte par une expédition américaine, a annoncé dimanche l'un de ses membres."Nous venons de réaliser la plongée la plus profonde de l'histoire afin de retrouver l'épave du destroyer USS Johnston", a tweeté Victor Vescovo, fondateur de la société texane Caladan Oceanic, qui pilotait le submersible ayant atteint l'épave. Au cours de deux plongées de huit heures effectuées fin mars, l'équipage a filmé, photographié et étudié l'épave au large de l'île de Samar, a indiqué Caladan Oceanic, spécialisée dans les technologies sous-marines. Le destroyer de 115 mètres de long avait coulé le 25 octobre 1944 lors de la bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille navale que le monde ait connue et qui allait marquer le début de la fin pour le Japon. Il avait été localisé dans la mer des Philippines en 2019 par d'autres explorateurs mais la majeure partie de l'épave était hors de portée de leur véhicule télécommandé. "Nous avons localisé les 2/3 avant du navire, debout et intact, à une profondeur de 6.456 mètres. Trois d'entre nous, lors de deux plongées, ont examiné le navire et rendu hommage à son courageux équipage", a précisé Victor Vescovo sur Twitter. Seuls 141 des 327 membres d'équipage du navire avaient survécu, selon les archives de la marine américaine. (Belga)