Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi de réclamer à l'administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, le remboursement des rémunérations perçues au-delà de son plafond salarial entre 2014 et 2018, soit quelque 60.000 euros au total.La part variable de son salaire pour 2019 sera également revue au besoin à la baisse afin que ses émoluments pour l'ensemble de l'année ne dépassent pas ce même plafond. Ces décisions s'appuient sur différents rapports demandés par le gouvernement après la révélation dans la presse, en décembre dernier, que le patron du Bd Reyers avait touché en 2018 un salaire de 375.000 euros, soit 50.000 euros de plus que le montant déclaré dans le rapport annuel de la RTBF publié sous sa responsabilité. Sans conclure à une intention délibérée, les rapports d'audit estiment néanmoins que les services administratifs de la RTBF, ses organes de gestion ainsi que les organes de contrôles internes et externes "n'ont pas correctement" exercé leurs missions à cette occasion. Pour y remédier, le gouvernement arc-en-ciel a décidé jeudi que les procédures liées au bon respect des contrats d'emploi des gestionnaires publics seraient renforcées, de même que le processus de vérification des rapports annuels de l'entreprise. La méthodologie d'audit exercée par les commissaires du gouvernement sera également réévaluée pour assurer un contrôle plus efficace. Ces décisions tombent alors que l'administrateur général de la RTBF sollicite un quatrième mandat de six ans à la tête de la radio-télévision publique. La décision du gouvernement à ce sujet est attendue à la mi-février. La semaine dernière, la ministre des Médias Bénédicte Linard (Ecolo) avait néanmoins déjà adopté un arrêté ministériel qui plafonnera strictement le salaire de l'administrateur de la RTBF à 245.000 euros par an. (Belga)