Le directeur général de la Pro League Pierre François est ravi de l'accord trouvé avec l'Antwerp, qui rejoint ainsi les 23 autres clubs professionnels dans la vente collective des droits TV à Eleven Sports. "Les négociations ont été intenses, mais le football professionnel belge dans son ensemble en sort plus fort", a résumé François dans le communiqué de la Pro League et d'Eleven Sports."L'issue des discussions ne signifie pas qu'un accord sur mesure a été élaboré pour l'Antwerp", précise Pierre François. "Nous avons pu établir un accord qui, grâce à la solidarité accrue du G5, récompensera les clubs du K11 qui, en plus d'avoir des ambitions, obtiennent des résultats." Ce qui signifie que les clubs du K11 qui atteignent les playoffs seront davantage récompensés financièrement. "Sans la solidarité des clubs du G5, que le Président De Witte a toujours voulu préserver, l'accord financier avec les clubs du K11 et en particulier avec le RAFC, n'aurait pas été possible." L'accord avec l'Antwerp signifie la confirmation définitive de l'attribution collective des droits médias de la Pro League à Eleven Sports pour les cins prochaines années. Pour Guillaume Collard, directeur général Eleven Sports en Belgique et au Luxembourg, "la décision de la Pro League représente pour Eleven Sports une nouvelle étape importante dans la poursuite du développement de la chaîne. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de contribuer à l'avenir du football belge." "Avec notre projet, nous avons l'ambition de créer un lien fort avec la Pro League, les clubs et les supporters", poursuit Guillaume Collard. "Au cours des cinq prochaines années, nous voulons soutenir la Pro League dans la création d'une marque forte, aider les clubs à accroître leur portée et offrir aux fans - sur toutes les plateformes - une nouvelle expérience qui sera 100 % dédiée au football belge, 24/24, 7/7." (Belga)