Le ministre walon du Logement Pierre-Yves Dermagne (PS) s'est rendu jeudi à l'ASBL Les Trois Portes à Namur. Une manière pour lui de marquer son soutien aux organismes de logement à finalité sociale et de mieux comprendre la réalité du terrain.L'association Les Trois Portes est l'un des sept nouveaux organismes agréés par la Région wallonne depuis le 1er janvier. Outre une cellule dédiée à l'hébergement social, elle propose des services d'accueil et d'accompagnement. "Le travail qui est fait ici est primordial pour garantir l'accès au logement à un public très souvent fragilisé", a souligné le ministre. "Il est important aussi de comprendre la réalité qui se cache derrière les chiffres, raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Les personnes que j'ai rencontrées sont totalement dévouées, c'est plus qu'un travail pour elles, il faut le souligner." "Aujourd'hui, 39.000 ménages sont dans l'attente d'un logement public en Wallonie. La construction et la rénovation sont des priorités. Il faut aussi mobiliser plus de logements privés et faire en sorte qu'ils soient mis à disposition à un tarif acceptable. Cela passe par des structures comme Les Trois Portes et par les agences immobilières sociales", a-t-il ajouté. "Les logements innoccupés sont également un problème. D'une part, il faut lutter contre ceux qui spéculent avec des actions judiciaires, des astreintes et des amendes. D'autre part, il faut accompagner ceux qui sont dans l'incapacité d'améliorer leur logement pour pouvoir le mettre en location. On y travaille également", a-t-il conclu. En 2020, la Wallonie a débloqué 21 millions pour les organismes de logement à finalité sociale. C'est 20% de plus qu'en 2019. D'ici la fin de la législature, le gouvernement wallon a pour ambition de rénover 55.000 logements publics et d'en construire près de 3.000. Entre 5.000 et 6.000 logements privés devraient aussi être mis à disposition des demandeurs via les agence immobilières sociales. (Belga)