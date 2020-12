Thomas Pieters s'est classé 25e du Dubai Championship, tournoi de golf de l'European Tour doté de 1,2 million de dollars, à l'issue du dernier tour, samedi, au Jumeirah Golf Estates de Dubaï. Le Français Antoine Rozner l'a emporté.Pieters a rendu une dernière carte de 71, un sous le par. L'Anversois est resté dans le par lors de la première moitié du parcours. Il a ensuite réussi deux birdies, aux 13e et 18e trous, pour un bogey au trou N.16. Il termine avec un total de 274, 14 sous le par. C'est onze coups de plus que le Français Antoine Rozner, vainqueur après un dernier tour en 64 coups. Rozner devance de deux coups son compatriote Mikael Lorenzo-Vera, l'Italien Francesco Laporta et les Anglais Matt Wallace et Andy Sullivan. Nicolas Colsaerts a réussi une belle remontée samedi. Le Bruxellois de 38 ans, 59e après le troisième tour, est remonté en 37e position grâce à un dernier tour en 66 coups, ponctué par cinq birdies et un eagle, pour un bogey. Il finit en 37e position, comme Thomas Detry. Ce dernier, qui commençait son tour sur la deuxième moitié du parcours, a concédé d'emblée un bogey et un double bogey. Malgré un nouveau bogey au 15e trou, il a rétabli la situation en réussissant un total de six birdies. Pieters, 28 ans, et Detry, 27 ans, participeront à la grande finale de l'European Tour, le DP World Tour Championship à Dubaï, du 10 au 13 décembre. Colsaerts n'a lui pas réussi à intégrer le top-60 de la Race to Dubai et a donc terminé sa saison samedi. Classement final Dubai Championship (par 72): 1. Antoine Rozner (Fra) 263=63-69-67-64 -25 . Mikael Lorenzo-Vera (Fra) 265=69-66-65-65 . Francesco Laporta (Ita) 265=65-69-65-66 . Matt Wallace (Ang) 265=63-67-67-68 . Andy Sullivan (Ang) 265=61-66-68-70 6. Grant Forrest (Eco) 267=66-68-70-63 7. Ross Fisher (Ang) 268=63-67-68-70 8. Steven Brown (Ang) 269=70-63-69-67 . Joakim Lagergren (Suè) 269=67-68-67-67 . Marc Warren (Eco) 269=64-70-68-67 . Bernd Wiesberger (Aut) 269=70-66-66-67 . Niklas Lemke (Suè) 269=66-68-66-69 ... 25. Thomas Pieters 274=67-68-68-71 37. Nicolas Colsaerts 276=72-67-71-66 . Thomas Detry 276=68-72-66-70 (Belga)