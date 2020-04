Depuis le début de l'épidémie, les Commissions communautaires commune (Cocom) et française (Cocof) ont distribué plus d'un million de masques dans les institutions de soins bruxelloises, indique jeudi Iriscare, l'administration bruxelloise en charge de la santé. Ces masques sont devenus une denrée très précieuse en cette épidémie de coronavirus.Avec la distribution mercredi de 280.000 masques chirurgicaux, 11.000 masques FFP2, 40.000 masques en tissu, 3.000 blouses et 1.500 visières, le cap du million de masques distribués a été dépassé, se réjouit Iriscare. Ce matériel permet aux travailleurs des maisons de repos, maisons de soins psychiatriques, aides à domicile, centres de planning familial, centres pour sans-abri, sages-femmes... de se protéger au mieux contre le coronavirus. "Ces premières distributions ne peuvent toutefois pas répondre à l'ensemble de la demande sur le territoire bruxellois", souligne Iriscare. "Il est donc important que les institutions continuent, en parallèle, à poursuivre leurs efforts pour commander des masques et d'autres moyens de protection auprès de leurs fournisseurs ou par l'intermédiaire du gouvernement fédéral." La situation dans les institutions de santé bruxelloises est suivie quotidiennement par Iriscare, les services du Collège et la Cocof, souligne l'administration bruxelloise. (Belga)