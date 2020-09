Plus d'un million et demi de demandes de Railpass

Plus de 1,5 million de personnes ont déjà fait une demande de Railpass en une semaine, avance lundi la SNCB dans un communiqué. La carte gratuite de 12 trajets en train peut encore être commandée jusqu'au 30 septembre via le site hello-belgium.be.Dans les 24 heures suivant l'ouverture du dispositif, près de 500.000 demandes avaient été enregistrées. Tout résident en Belgique de plus de 12 ans peut obtenir un Railpass, les enfants pouvant eux voyager gratuitement s'ils sont accompagnés. La carte est envoyée par courrier dans les 8 à 10 jours qui suivent la demande en ligne. Elle peut être utilisée du 5 octobre au 31 mars 2021 et donne droit à deux trajets par mois. (Belga)

