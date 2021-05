Plus de 1.000 roquettes ont été lancées par des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza vers Israël depuis lundi soir, a annoncé mercredi matin l'armée israélienne.Dans un point de presse en ligne, le porte-parole de l'armée Jonathan Conricus a indiqué que "plus de 1.000 roquettes" avaient été tirées depuis Gaza depuis lundi soir : 850 ont été interceptées par le bouclier antimissile ou se sont abattues sur Israël, et 200 sont tombées du côté de l'enclave palestinienne. (Belga)