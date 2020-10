Avec 21.448 contaminations recensées le 27 octobre, la barre des 20.000 infections quotidiennes au coronavirus a été franchie pour la première fois, selon les statistiques de Sciensano publiées samedi.La Belgique a par ailleurs comptabilisé en moyenne 15.847 nouveaux cas de covid-19 entre le 21 et le 27 octobre inclus, ce qui représente une hausse de 31% par rapport à la période de calcul précédente (12.084 contaminations). Au total, 412.314 infections ont été dénombrées depuis le début de l'épidémie. Dans la même période, en moyenne 90 personnes ont succombé par jour au coronavirus en Belgique (soit 53 unités de plus par rapport à la semaine précédente, une hausse de 140%), portant désormais à 11.452 le nombre de morts attribuées au Sars-CoV-2 depuis le début de la pandémie. Parmi ces décès survenus entre le 21 et le 27 octobre, 67 personnes ont perdu la vie à l'hôpital (+135%) et 23 en maisons de repos (+158%). Les admissions à l'hôpital atteignent une moyenne quotidienne de 636 entre le 24 et le 30 octobre, soit une hausse de 59%. Actuellement, 6.438 personnes sont hospitalisées pour cause de covid-19 (+59% par rapport au vendredi qui précède), dont 1.105 en soins intensifs (+75%). Entre le 14 et le 20 octobre, 84.588 cas avaient été rapportés. Cela équivalait à une moyenne de 12.084 cas par jour, soit une incidence sur une semaine de 736,0/100.000 habitants. Entre le 21 et le 27 octobre, quelque 110.930 contaminations ont ensuite été comptabilisées, ce qui représente une moyenne de 15.847,1 par jour. L'incidence sur une semaine est ici de 965,2/100.000 habitants. L'incidence sur deux semaines est, elle, de 1.701,2/100.000 habitants (+186%). (Belga)