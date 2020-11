En 2019, 200.326 personnes âgées de 21 à 65 ans ont perçu une allocation de remplacement de revenus (ARR) et/ou une allocation d'intégration, écrit jeudi La Libre Belgique, sur base du rapport annuel du SPF Sécurité sociale. Ce nombre n'avait jamais été aussi élevé.Parmi les bénéficiaires, 50% vivaient en Flandre, 40% en Wallonie et 9% à Bruxelles. Le montant moyen s'élevait à 717 euros par mois. L'augmentation du nombre de bénéficiaires est constante ces dernières années mais s'est renforcée en 2018 (+4%) et en 2019 (+5%). Selon le SPF, plusieurs facteurs expliquent cette hausse: le baby-boom, des modifications réglementaires et, depuis 2008, le contexte économique. Le nombre de bénéficiaires d'une ARR en âge de travail a crû de 60% entre 2001 et 2019. Les durcissements des règles d'autres régimes, tels que le chômage ou l'incapacité de travail, ont également pu pousser davantage de gens à solliciter une allocation pour personne handicapée. (Belga)