Plus d'un quart de la population adulte belge (25,5%) est désormais entièrement vaccinée contre le coronavirus, selon les chiffres du dernier graphique dynamique de l'Institut de santé publique Sciensano présenté vendredi.Au total, 2.351.884 Belges ont été complètement vaccinés, soit un quart de la population adulte et 20,4% de la population totale. Cela signifie qu'ils ont reçu deux doses du sérum AstraZeneca, Pfizer ou Moderna, ou une dose du vaccin Johnson&Johnson. Quelque 4.882.939 Belges ont déjà reçu une première injection du vaccin anti-Covid-19, soit 53% de la population adulte et 42,4% de la population totale. (Belga)